Universíade: Brasil conquista um ouro e um bronze no judô

O quadro de medalhas do Brasil na Universíade de Taipei foi inaugurado por dois pódios no judô. Bárbara Timo disputou a final com a japonesa Saki Niizoe na categoria até 70 quilos e conquistou a medalha de ouro depois de marcar um wazari no Golden Score.

Cada uma das atletas tinha sido penalizada com dois shidos, e Bárbara marcou o wazari na prorrogação da luta, que durou mais de 14 minutos.

Emocionada, a estudante de marketing da Universidade Estácio de Sá lembrou que esta é a segunda Universíade da qual participa e que a persistência a levou ao pódio desta vez. Em 2013, a atleta não conquistou medalha em Kazan, na Rússia, e em 2015 ela não participou da competição.

"Bati muito na trave antes de chegar aqui", recordou ela: "Quero dizer a todos que não desistam, que sigam sempre o seu sonho. Isso aqui é só o começo. Ainda tem muito mais pra buscar".

O técnico Marcos Agostinho destacou o bom desempenho de Bárbara na competição e contou que a adversária dela na final já havia derrotado a brasileira em outros encontros.

"Ela teve uma evolução muito grande nessa competição. Não teve nenhuma luta fácil e conseguiu se impor em todas, principalmente na final".

Na categoria até 81 quilos, o aluno-atleta Vinícius Panini conquistou o bronze depois de ser derrotado e retornar ao páreo na repescagem. O atleta caiu na chave mais dura de sua categoria, com representantes de Rússia, Japão e França, e venceu adversários difíceis no percurso que o levou à disputa da medalha, segundo o técnico José Alfredo Olívio.

O estudante de fisioterapia da Unip derrotou o moldavo Dorin Gotonoaga marcando dois wazari e um ippon.

A 29ª edição da Universíade de Verão é uma competição internacional de esporte universitário qua vai até o dia 30 de agosto. Mais de 10 mil competidores de 170 nacionalidades, participam do evento. A delegaçã brasileira totaliza 300 pessoas, entre atletas, técnicos e dirigentes. Os atletas vão competir em atletismo, esgrima, natação, saltos ornamentais, taekwondo, badminton, ginástica rítmica, wushu, judô, tênis, tênis de mesa, voleibol, futebol e levantamento de peso.

*Repórter viajou a convite da Confederação Brasileira do Desporto Universitário

