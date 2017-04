United Airlines vai reembolsar todos os passageiros do voo que teve cliente retirado à força

A companhia aérea americana United Airlines vai reembolsar todos os passageiros que estavam no voo 3411 que partiu de Chicago no último domingo (9) / Divulgação

A companhia aérea americana United Airlines vai reembolsar todos os passageiros que estavam no voo 3411 que partiu de Chicago no último domingo (9), disse o presidente da empresa, Oscar Munoz, no programa Good Morning America, da emissora ABC’s. A empresa retirou um passageiro à força do voo e o vídeo viralizou na internet, provocando uma onda de rejeição à empresa.

Munoz se desculpou novamente pelo episódio. Na terça-feira, ele disse que a empresa não usaria mais agentes de segurança para retirar passageiros de dentro do avião por overbooking.

"Ele era um passageiro que pagou e estava sentado na nossa aeronave. Ninguém deveria ser tratado daquela maneira", disse Munoz na quarta-feira.

Cenas chocantes

Um vídeo postado no Facebook no final da noite de domingo (10) mostra um passageiro sendo arrancado de um voo, antes da decolagem, por problema de overbooking. O passageiro é o médico David Dao, de 69 anos, que, segundo relatos da imprensa americana, se recusou a sair da aeronave para acomodar tripulantes da United.

O clipe mostra três homens usando equipamentos e coletes de segurança falando com o passageiro sentado no avião. Depois de alguns segundos, um dos homens agarra o passageiro, que grita e é arrastado pelos braços para a frente do avião.

Até a terça-feira, Dao ainda estava no hospital por conta dos ferimentos que sofreu quando um segurança do aeroporto o arrancou do assento abordo do voo 3411, disse seu advogado.

Perde de valor de mercado

A revolta contra a empresa ressoava ao redor do mundo, com usuários em redes sociais nos EUA, China e Vietnã pedindo boicote contra a terceira maior companhia aérea dos EUA sem tráfego de passageiros.

A crise da empresa impactou no seu valor de mercado. Um dia após a divulgação do vídeo nas redes sociais, a ação da empresa cai na bolsa de valores. A United chegou a perder quase US$ 1 bilhão em valor de mercado em um único dia.

Veja Também

Comentários