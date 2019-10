Unimed Campo Grande recebeu comenda “Amigos do Transplante”

A comenda foi entregue a diversas personalidades de Campo Grande e do Estado, como forma de reconhecimento pelos serviços relacionados ao transplante de órgãos e tecidos - Foto: Wagner Guimarães

Na noite de segunda (30), a Unimed Campo Grande foi homenageada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por meio do deputado estadual Renato Câmara, durante sessão solene “Amigo do Transplante”. A comenda foi entregue a diversas personalidades de Campo Grande e do Estado, como forma de reconhecimento pelos serviços relacionados ao transplante de órgãos e tecidos.

Em nome da equipe médica do Hospital Unimed Campo Grande e da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante da Unimed Campo Grande, o cirurgião-geral e urologista Dr. Thiago Frainer Gonçalves foi quem recebeu a homenagem das mãos do deputado.

“Foi um prazer imenso receber essa homenagem representando a Unimed Campo Grande, afinal, é um grande avanço para a cooperativa ser um hospital amigo do transplante, pois serve como um reconhecimento das etapas de captação e também do acolhimento com usuários no nosso hospital. Como médico cooperado, é uma satisfação fazer parte dessa equipe. Precisamos avançar nessa posição de transplante e, se tudo der certo, a Unimed CG, em breve, será mais um hospital transplantador”, diz o homenageado.

O Hospital Unimed CG conta com uma estrutura preparada e com uma comissão para viabilizar, desde o princípio, todo o processo de captação de órgãos e tecidos. A comissão funciona em conjunto e como segmento da Organização de Procura de Órgãos e Tecidos (OPO/MS) e a Central Estadual de Transplantes (CET/MS).

Estavam presentes na sessão solene, Dra. Cassia Vedovatte - coordenadora da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, Dra. Rafaella Campanholo- médica nefrologista, Thais Funicelli Delgado - enfermeira da Qualidade.