Unimed Campo Grande realiza ações preventivas de segurança do trabalho

Durante todo este mês ocorre o Movimento Abril Verde, que é dedicado a saúde e segurança do trabalhador. O mês foi escolhido devido ao Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho celebrado no dia 28 de abril.

A finalidade da campanha é alertar e conscientizar toda a sociedade sobre a prevenção de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais, pois segundo dados do Ministério Público do Trabalho (MPT), o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking mundial no que diz respeito aos acidentes de trabalho, onde a cada 48 segundos ocorre um acidente.

Tendo em vista que a segurança do trabalho proporciona um ambiente ocupacional seguro e saudável para as pessoas que passam grande parte do dia cuidando da empresa, a Unimed Campo Grande apoia a atitude permanente de prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais.

Na Cooperativa, existe uma área específica que realiza medidas e ações com o principal objetivo de proteger a integridade do trabalhador, buscando reduzir ou eliminar riscos em seu ambiente de trabalho.

Para isso, algumas medidas preventivas são realizadas, como: treinamentos, capacitação e orientações aos trabalhadores; inspeções em áreas críticas; monitoramento da exposição ocupacional a determinado risco; entrega de equipamento de proteção coletiva e individual; manutenção em máquinas e equipamentos; criação de comissão interna de prevenção de acidentes; formação e reciclagem de brigada de incêndio; avaliação ergonômica dos postos de trabalho e fornecimento de materiais de suporte ergonômico; ginástica laboral; entre outros.

Com todas essas e demais ações, a Cooperativa conquistou uma redução no número de acidente proporcional ao crescimento do quadro de colaboradores e contribui diariamente para a promoção de bem-estar físico e emocional, bem como no aumento da motivação dos trabalhadores no desempenho de suas funções.