Nesta terça-feira, às 8h e às 19h, a Uniderp realiza o seminário Precisamos falar sobre isso, compalestras e oficinas gratuitas para alertar e orientar a comunidade sobre o suicídio. Em alusão aoSetembro Amarelo, a ação tem como foco a prevenção de um grave problema de saúde pública responsável por uma morte a cada 40 segundos no mundo. Para participar, basta comparecer na unidade Agrárias, situada na Rua Alexandre Herculano, 1.400, no bairro Taquaral Bosque.

A professora do curso de Farmácia e uma das coordenadoras do evento, Jackelyne Lanzarin, explica que o suicídio é considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma das principais causas de morte em todo o mundo, especialmente entre os jovens. "Mato Grosso de Sul é o segundo na lista do Ministério da Saúde com maior índice de casos em relação ao número de habitantes. Este cenário demonstra a importância em conscientizar, prevenir e auxiliar os sofrem de um transtorno depressivo, para que saibam onde procurar ajuda", explica. Na última semana, alunos de Enfermagem e o Centro Acadêmico de Enfermagem Nightingale (Caenf) realizaram uma sensibilização com a comunidade acadêmica e promoveram uma manhã de exposições de quadros do projeto Psiquiatria em Cores. Coordenada pela professora enfermeira e mestre Ariane Calixto, a iniciativa utiliza a pintura de pacientes com distúrbios psiquiátricos para ações educativas que promovam a saúde mental e a conscientização da sociedade sobre o assunto.

Na programação desta terça-feira, o coordenador do Grupo Amor Vida (Gav), Roberto Sinai, apresentará o trabalho de prevenção realizado pelos voluntários e o assessor jurídico da Defensoria Pública e integrante do grupo de estudo de prevenção ao suicídio do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap), Fernando Murilo Vital Barreiro da Silva, explanará sobre os significados de cartas deixadas pelos suicidas. Alunos da Uniderp também promoverão uma oficina que promete despertar o sentimento de valorização à vida.



Uniderp | Seminário de prevenção ao suicídio

Data: 26 de setembro – terça-feira

Horário: das 8h às 11h; das 19h às 22h

Local: Uniderp Agrárias – Rua Alexandre Herculano, 1.400

Entrada franca

