Uniderp oferece serviços gratuitos durante 2ª Feira do Trabalho de MS

Neste sábado, das 8h às 17h, acontece a 2ª Feira do Trabalho de Mato Grosso do Sul, no corredor central da Universidade Federal do Estado (UFMS). Realizado pela Superintendência Regional do Trabalho e a Câmara Municipal de Campo Grande, em parceria com o governo estadual e a prefeitura, o evento oferece atividades voltadas para a inserção ou ascensão do trabalhador no mercado.

Na ocasião, alunos e professores do curso de Serviço Social da Uniderp prestarão orientações gratuitas sobre como se comportar em uma entrevista de emprego e o Canal Conecta (plataforma de empregabilidade da universidade) promoverá a divulgação de oportunidades de qualificação e carreira. Acadêmicos e docentes de Estética, Fisioterapia, Psicologia e Enfermeira realizarão massagem para relaxamento, orientações posturais na rotina laboral, avaliação sobre o grau de estresse no trabalho e aferição de pressão arterial, atividades que auxiliam para o bem estar profissional. O curso de Medicina Veterinária também marca presença esclarecendo dúvidas sobre cuidados básicos com animais domésticos.

Outros serviços

Por meio de parcerias com diversos órgãos e instituições, o evento terá orientações sobre serviços essenciais e disponibilizará emissão de carteiras de trabalho, de identidade, de Título de Eleitor, CPF (Cadastro de Pessoa Física), cartões do SUS, cadastro biométrico da Justiça Eleitoral e mudança de endereço de votação. Na área da saúde, ainda serão disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) 70 testes rápidos de HIV, Sífilis, hepatite B e C, assim como orientação de combate ao Aedes aegypti. A Cassems também proporcionará 25 exames de mamografia e 40 testes para detectar câncer de próstata. O evento contará ainda com atração cultural, praça de alimentação e programação esportiva.

