Uniderp Agrárias realiza encontro para pesquisa de aves

Na sexta-feira, dia 28 de abril, às 6h, o programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional - Uniderp Agrárias, promove o Dia “D” Check List das Aves.

O evento faz parte de um projeto de ciência cidadã, que tem como objetivo a catalogação das aves que habitam o campus e o envolvimento dos acadêmicos de forma multidisciplinar, buscando o conhecimento e reconhecimento das aves como estratégia de conservação e proteção da biodiversidade local.

Neste dia, será realizada uma força-tarefa, com acadêmicos, professores, especialistas e comunidade, para catalogar as espécies de aves do campus, além de promover momento de contato do ser humano com os elementos da natureza. Para participar, basta comparecer na unidade, no dia e horário marcado.

Na interação, os interessados devem vestir roupa apropriada para campo e, se possível, portar binóculos e caderneta de campo.

Serviço

Dia “D” Check list das Aves – Uniderp Agrárias

Data: 28/04 – sexta-feira

Horário: 6h

Local: Uniderp Agrárias – local de encontro: Portaria

R. Alexandre Herculano, 1400 - Taquaral Bosque, Campo Grande - MS

