Unidades móveis do Senai levam cursos de qualificação até onde os alunos estão

Unidades móveis estão disponíveis para atender diretamente a indústria - Divulgação

O famoso ditado popular “Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai Maomé” também se aplica ao Senai quando o assunto é levar educação profissional a todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Ao todo, a instituição conta com 14 unidades móveis para levar cursos sobre rodas a todos os 79 municípios com o objetivo de qualificar mão de obra para atender as demandas das indústrias do Estado.

“Há quase 10 anos temos unidades móveis, todas equipadas para levar educação e tecnologia a todos os municípios, por mais remoto que seja o lugar. O Senai vem evoluindo nesse desenvolvimento com relação a levar a educação ao aluno para que tenhamos benefícios para o nosso maior cliente, que é a indústria”, afirmou o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo.

Ele acrescenta que as 14 unidades móveis podem oferecer cursos nas áreas de automação, comandos elétricos, mecânica diesel, manutenção de máquinas agrícolas, instrumentação e controle, panificação, solda, colheita florestal, CAD vestuário e lab cerâmica. “Além disso, a unidade multifuncional serve como uma sala de aula, podendo oferecer diversos cursos que precisam apenas de uma bancada pequena”, completou.

Ainda conforme Rodolpho Mangialardo, os cursos remotos em unidades móveis não estão limitados às carretas existentes. “A gente tem plena condição de desenvolver uma nova carreta, como já fizemos na região em Três Lagoas por causa da alta demanda em corte de eucalipto. Então nós podemos customizar uma unidade ou criar algo novo. Para esse ano, estamos reformando todas as unidades, tanto na parte estrutural como em equipamentos, e também vamos oferecer uma unidade móvel 4.0”, adiantou.

A nova unidade deverá atender conceitos da chamada 4ª Revolução Industrial, apresentando novas tecnologias e processos. “A ideia é que você entre na carreta como cliente, fazer o pedido e sair da carreta com o pedido entregue, seja ele impresso em impressora 3D, atrelado numa tecnologia e-commerce”, destacou o diretor-regional do Senai.

Miniescola

Em Vista Alegre, distrito do município de Maracaju (MS), o Senai levou uma miniescola para atender a população da região. Ao todo, são quatro unidades móveis que oferecem desde novembro de 2018 os cursos de tratamento de água e seus afluentes, mecânico de máquinas agrícolas, mecânico lubrificador, pedreiro de alvenaria e costureiro em customização de roupas.

A oferta faz parte de uma parceria entre a Senai e a indústria sucroenergética Brookfield Energy para beneficiar a Acomma (Associação Comunitária das Mulheres de Maracaju) e a comunidade local. Na avaliação da aluna Ligeane Alves Ossuna, que faz o curso de confeitaria, sem as unidades móveis do Senai seria muito difícil ter qualidade no desenvolvimento do curso.

“Nossa região é muito carente de serviços como esses e acho que não teria oportunidade de me qualificar aqui se não fosse pelo Senai, que tem me proporcionado a chance de melhorar de vida. Mesmo sem concluir o curso, já consigo produzir muitas coisas para vender e isso já está conseguindo ajudar a complementar a renda da minha família”, declarou Ligeane Ossuna.

Para a também aluna do curso de confeitaria, Erica Moreira de Macedo, as aulas do Senai têm proporcionado conhecimento único. “Aqui em Vista Alegre eu não conseguiria pagar esse curso hoje, que com certeza vai abrir muitas portas para o mercado de trabalho. Meu sonho realmente é ter um negócio próprio, mas só o fato de saber fazer doces, pães e bolos em casa para minha família já é um algo a mais. Sem falar que ter um diploma é uma conquista muito grande, a realização de um sonho que eu jamais teria como realizar”, ressaltou.

Do trabalho para o Senai

As unidades móveis também estão disponíveis para atender diretamente a indústria. Em Três Lagoas (MS), a unidade móvel de solda está instalada na indústria de celulose Eldorado para oferecer o curso de NR 18.11 (Norma Regulamentadora), relativo à segurança na operação de soldagem e corte a quente, aos trabalhadores da empresa, que não precisam se deslocar até a unidade do Senai localizada na zona urbana do município.

Lucas Marques da Silva é um dos alunos e viu na formação uma oportunidade de aperfeiçoar as técnicas. “Acho que quem trabalha fora de casa tem ainda mais dificuldade de buscar uma qualificação e a empresa e o Senai oferecerem esse curso aqui ajuda muito. Acredito que vou melhorar meu desempenho aqui, ajudar mais minha equipe e ser cada vez mais útil na empresa e, com isso, posso quem sabe alcançar um cargo melhor aqui dentro”, comentou.

Na mesma linha, o aluno Agnaldo Barbosa Pinto percebeu no curso oferecido pelo Senai uma forma de melhorar sua performance profissional na Eldorado. “Acredito que nesse mercado de trabalho vez mais exigente, é fundamental que busquemos sempre nos qualificar e nos atualiza e acho que esse curso aqui foi uma grande oportunidade, porque além de toda a qualidade da estrutura e do instrutor, não precisamos nos descolar no final do expediente até uma escola, por exemplo. Ter o curso no mesmo local do trabalho torna tudo muito mais fácil e acessível para nós e ajuda a melhorar nosso desempenho no trabalho”, concluiu.

Confira as 14 unidades móveis do Senai no Estado:

•Automação – 1 unidade

•Comandos Elétricos – 1 unidade

•Mecânica Diesel – 2 unidades

•Manutenção de Máquinas Agrícolas – 1 unidade

•Instrumentação e Controle – 1 unidade

•Panificação – 2 unidades

•Solda – 2 unidades

•Colheita Florestal – 1 unidade

•CAD Vestuário – 1 unidade

•Lab Cerâmica – 1 unidade

•Multifuncional – 1 unidade