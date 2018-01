Unidades do Sebrae oferecem orientação gratuita sobre Declaração Anual do MEI

Na Capital, o Sebrae fica na Avenida Mato Grosso, 1661 - Arquivo

Diversas unidades do Sebrae/MS estão promovendo ação gratuita com o objetivo de auxiliar o Microempreendedor Individual (MEI) na realização da Declaração Anual de Faturamento.

Anualmente, o Microempreendedor Individual deve declarar o valor do faturamento bruto do ano anterior. O processo deve ser realizado pelo próprio MEI até o dia 31 de maio, através do Portal do Empreendedor.

Os microempreendedores que desejarem auxílio, podem comparecer ao Sebrae com documentos pessoais, o faturamento do ano de 2017 e todas as guias de pagamento emitidas.

Atendimento

Campo Grande – Avenida Mato Grosso, 1661, Centro

Terça-feira a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h

Corumbá – Av. Rio Branco, 1180, Universitário

Segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h

Naviraí – Av. Weimar Gonçalves Torres, 862, Centro

Segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h

Bonito – R. Coronel Pílad Rebuá, 2480, Jardim Andréa

O atendimento deverá ser agendado pelo telefone (67) 3255-6500

Coxim – Av. Salgado Filho, 105, Jardim Aeroporto

O atendimento deverá ser agendado pelo telefone (67) 3291-0700

Dourados – R. Presidente Kennedy, 855, Praça do Cinquentenário

O atendimento deverá ser agendado pelo telefone (67) 3410-8800

Três Lagoas – R. Zuleide Perez Tabox, 826

O atendimento deverá ser agendado pelo telefone (67) 3929-2700