Unidades de saúde da Capital terão segurança reforçada pela Guarda Municipal

A partir do início de abril, as unidades de saúde de Campo Grande contarão com um reforço de agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), que irá garantir mais segurança à população e também aos servidores da rede municipal de Saúde, que são alvos frequentes de agressões verbais e físicas em seus locais de trabalho. Inclusive, a violência e o clima de tensão vivido pelo servidor da saúde foi tema de audiência pública realizada na manhã desta quarta-feira (22) na Câmara Municipal.

Durante a audiência, o secretário de segurança pública, Valério Azambuja, explicou que foi preciso iniciar um processo de readequação nas escalas dos guardas municipais para garantir alocar agentes nas principais unidades.

Conforme Azambuja, a partir do dia 1º de abril, as 10 unidades que atendem urgência e emergência, consideradas pontos críticos, terão a segurança reforçada por 24 horas.

“ Vamos manter dois guardas por turno fazendo a segurança destas unidades, zelando assim pelo servidor e também pelo paciente. Nós temos inúmeros casos de pessoas que chegam alteradas na unidade e agridem os profissionais, seja verbalmente ou até chegam a vias de fato. Com este reforço, com certeza vamos coibir esse tipo de atitude e vamos dar mais tranquilidade para que o profissional possa trabalhar”, destacou o secretário de segurança.

O secretário de Saúde, Marcelo Vilela, reforçou que, antes mesmo de se coibir a violência de forma repreensiva, principalmente quando se trata de um serviço de saúde pública, é preciso dar condições ao profissional e acolher bem o paciente que, na maioria das vezes, já está fragilizado e descontente com o atendimento.

“Nós precisamos trabalhar bem com o acolhimento deste paciente, que chega procurando atendimento em uma unidade e muitas vezes não encontra, ou fica esperando horas e horas. E aí ele desconta no servidor que está na ponta e exposto a esse tipo de situação. Somente com uma reorganização de todo o sistema nós vamos mudar essa realidade”, ponderou.

Conforme o vereador Fritz, relatórios apontam que, atualmente, é registrada ao menos uma agressão física por semana e pelo menos uma agressão verbal diária no serviço de atendimento público municipal. Segundo o vereador, 70% das agressões registradas oficialmente são de mulheres.

A audiência contou com a participação de representantes dos trabalhadores em saúde, Policia Cívil e dos vereadores Wilson Sami, Enfermeira Cida Amaral, Valdir Gomes, André Salineiro, Pastor Jeremias Flores, Dharleng Campos e Chiquinho Telles.

