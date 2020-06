Unidades da Rede Fácil estarão fechadas neste feriado

A Rede Fácil está com funcionamento em horários diferenciados - Foto: Divulgação

As Unidades Guaicurus, Aero Rancho, Bosque dos Ipês e General Osório da Rede Fácil estarão fechadas nesta quinta-feira (11) e sexta-feira (12), devido aos pontos facultativos decretados pelo Governo do Estado. Os atendimentos serão retomados na segunda-feira (15).

Atendendo às novas medidas para conter o avanço do Coronavírus no Estado, a Rede Fácil está com funcionamento em horários diferenciados. Permanecem suspensos, por decisão das diretorias das concessionárias, a Energisa e Águas Guarirobas, além dos guichês da Agehab e TRE.

No Guaicurus, o funcionamento é das 8h às 11h30 e das 12h30 às 16h. A unidade General Osório funciona das 8h às 16h. No Shopping Bosque dos Ipês, o atendimento é das 12h às 20h e, no Aero Rancho, das 8h às 11h e das 12h30 às 16h. Em todas as unidades, os guichês da Sejusp e do Detran, prestam atendimento mediante agendamento prévio. Quanto aos guichês da SEFAZ e correspondentes bancários, não necessitam de agendamento.