Unidades 24 horas oferecem vacina contra a gripe até daqui a pouco em Campo Grande

Cinco unidades de saúde de Campo Grande ficam abertas neste domingo (07) para imunizar contra a gripe as pessoas que integram os chamados grupos de risco. A vacina estará disponível até as 17h nos Centros Regionais de Saúde Nova Bahia, Tiradentes, Aero Rancho, Coophavilla e na Unidade Básica de Saúde (UBS) Coronel Antonino.

A partir desta segunda-feira (08) a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) vai disponibilizar um trailer na praça Ary Coelho – Centro de Campo Grande – para imunizar as pessoas que por ventura estiveram circulando por aquela região.

A campanha contra a Gripe teve inicio no dia 18 de abril e segue até o dia 26 de maio. Até o último dia 03, mais de 40 mil pessoas já haviam sido imunizadas. A estimativa é de que cerca de 197 mil pessoal sejam vacinadas em Campo Grande. A meta da SESAU é atingir 90% deste público.

Quem deve tomar

O Ministério da Saúde recomenda a vacinação para indivíduos com 60 anos ou mais de idade, crianças na faixa etária de 6 meses a menores de cinco anos, as gestantes, as puérperas, os trabalhadores de saúde, os povos indígenas, os grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade, os funcionários do sistema prisional e professores (público ou privado) do ensino básico, médio e superior.

