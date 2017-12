Unidade Móvel da Energisa no Shopping Campo Grande orienta sobre uso eficiente de energia

Unidade Móvel Educaciona da Energisa no shopping - Divulgação

A partir desta sexta-feira (1º) até o próximo domingo (03), a Energisa Mato Grosso do Sul leva para o Shopping Campo Grande a Unidade Móvel Educacional do Espaço Energia, que tem o objetivo de compartilhar conhecimento sobre geração de energia sustentável e o uso eficiente e seguro da energia para a população.

A Unidade Móvel une quatro tipos diferentes de energia para seu funcionamento, que geram economia e eficiência – diesel para deslocamento do veículo, energia fotovoltaica e eólica para iluminação, áudio e vídeo e elétrica da rede de distribuição da Energisa para os aparelhos de ar condicionado, demonstrando de forma concreta como acontece a cogeração de energia elétrica.

O veículo apresenta, de forma didática, como combater o desperdício da energia elétrica na residência e prevenir acidentes. Painéis com realidade aumentada, que permitem focar um tablet sobre as imagens e ativar animações com dicas de economia de energia; e óculos 360 graus, que ensinam como evitar o desperdício de energia em cada ambiente da casa são algumas das interações da Unidade Móvel.

A Unidade Móvel tem visitado as escolas de Campo Grande (municipais, estaduais e particulares) e irá percorrer todo o estado de MS, nos 74 municípios atendidos pela Energisa.

De sexta a domingo, o veículo da Energisa estará no estacionamento do Shopping Campo Grande, próximo ao Outback.