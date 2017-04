Unidade do Ministério do Trabalho emite carteira de trabalho no CMU O Picolé

Com objetivo de ampliar o acesso da população à carteira de trabalho, o Ministério do Trabalho firmou parceira com a Prefeitura de Campo Grande e sua unidade móvel irá atender a população hoje (17) e quinta-feira (20) no Centro Multiuso “O Picolé”. O serviço estará disponível das 07h às 17h.

Para a emissão da 1ª via da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), são necessários:

– RG

– CPF

– Comprovante de Residência

– Certidão de Nascimento ou Casamento (para comprovação obrigatória do estado civil)

Para a emissão da 2ª via:

– CPF

– RG

– Certidão de Nascimento ou Casamento(para comprovação obrigatória do estado civil)

– Comprovante de Residência

– Boletim de Ocorrência policial

– Documento oficial com o número, série e UF da Carteira de Trabalho e Previdência Social(CTPS) original; ou folha de ponto de empresa, com numeração de PIS e Carteira de Trabalho; ou extrato de contrato de trabalhos anteriores; ou folha de ponto; ou Requerimento de Seguro-Desemprego devidamente preenchido.

A equipe do CMU Picolé também fez uma parceria com o Hospital do Câncer de Barretos para atendimento preventivo às moradoras do Estrela do Sul e região, garantindo a realização de exames de mamografia, para mulheres com idade entre 40 e 69 anos, e papanicolau para mulheres com idade entre 25 e 65 anos.

“Muitas pessoas têm dificuldades no deslocamento para fazer os exames em outras localidades. Aqui no Centro de Multiuso fica mais perto para muitas pessoas. O atendimento é mais rápido e confortável. As mulheres estão sendo bem acolhidas. A parte interna da carreta é igual a um consultório médico”, explicou a coordenadora do CMU Picolé, Ediele Rosalen.

A carreta do hospital permanecerá no Centro, de 17 a 20 de abril, das 07h às 17h. Para agendar os exames os pacientes devem procurar a Unidade de Saúde do Bairro Estrela do Sul.

