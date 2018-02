Unidade de Acolhimento III recebe ações do projeto ‘SAS em Superação’

O local atende crianças e adolescentes de 12 a 17 anos e 11 meses, do sexo feminino - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

O projeto “SAS em Superação”, idealizado pela vice-prefeita Adriane Lopes, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social – SAS, deu mais um importante passo no último dia 24, quando o mutirão promoveu a revitalização da Unidade de Acolhimento Institucional – III, da Proteção Especial de Alta Complexidade.

A finalidade do projeto é fortalecer os vínculos institucionais internos entre funcionários, proporcionando a humanização e o contato dos mesmos, com as unidades da SAS e de seus usuários.

O mutirão envolveu 45 servidores que participaram de atividades de organização e melhorias dos espaços internos para contribuir com a qualidade de vida dos adolescentes, além de doarem cobertores, travesseiros, cortinas, lençóis. O local atende crianças e adolescentes de 12 a 17 anos e 11 meses, do sexo feminino.

A unidade recebeu também serviços de pintura, elétrica, hidráulico, jardinagem, instalação de cortinas e limpeza pesada. As adolescentes estiveram presentes com a equipe no final da ação, onde todos puderam trocar ideias e experiências.

Na oportunidade, Adriane Lopes falou da satisfação com mais um trabalho concluído. “Fico muito agradecida pelo envolvimento e iniciativa dos servidores, em doar tempo e colaborar para melhorar a vida dessas jovens. A gente só consegue fazer porque há parcerias. Ninguém faz nada sozinho! Hoje, eu posso dizer que vamos chegar em casa e deitar a cabeça no travesseiro felizes e agradecidos a Deus, e com a consciência de que pudemos ter a oportunidade em fazer mais uma vez algo pelo bem do próximo”, disse.





O secretário municipal Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia, Luiz Fernando Buainain também participou dessa edição do projeto e falou do sentimento em somar com a iniciativa da vice-prefeita.

“Primeiramente dizer que é um momento ímpar poder estar participando desse trabalho que a SAS está desenvolvimento a fim de dar maior dignidade a essas meninas, que precisam desse carinho, desse olhar e atenção. Nossa participação aqui foi para somar. Eu levo comigo uma frase que é ’ninguém é mais forte que todos nós juntos’. Então, se todos nós nos unirmos a esse tipo de iniciativa, cada um doando um pouco do seu tempo, recurso ou do seu trabalho, é possível transformar para melhor a vida do próximo”, considera o titular da Sedesc.





O secretário municipal de Assistência Social, José Mário Antunes da Silva falou da importância dessas casas de acolhimento. “São casas onde há pessoas que tiveram seus vínculos quebrados, que nunca tiveram o privilégio que muitos de nós temos que é o de ter o convívio familiar sadio. E, infelizmente elas foram enviadas para nossas casas por determinação judicial, por que de alguma forma tiveram seus direitos interrompidos. Nossa visão é dar o melhor para nossos acolhidos, dar o conforto, e carinho, tudo que essas crianças não tiveram”.

Sobre o projeto SAS em Superação, José Mário disse que melhorar a estrutura nas unidades foi a primeira preocupação da nova gestão à frente da Assistência Social. “Melhorar a estrutura para aqueles que lá residem e também garantir um melhor desenvolvimento dos trabalhos. Cada um fazendo sua parte podemos fazer o melhor e somando com essa gestão humanizada”.