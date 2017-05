Unidade da Uems em Jardim recebe ‘Reitoria Itinerante’ nesta terça-feira

Dourados (MS) – A unidade da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), em Jardim, recebe o projeto “Reitoria Itinerante” nesta terça-feira (9.5). A ação visa promover a aproximação e a integração da reitoria da Uems e dos demais membros da gestão administrativa com a comunidade acadêmica das 15 unidades da Instituição.

O evento é aberto à comunidade universitária e à população de Jardim e dos municípios da região. Participam da iniciativa o reitor, professor Fábio Edir dos Santos Costa, o vice-reitor, professor Laércio Alves de Carvalho, todos os pró-reitores da Uems, além de diretores, assessores e chefes de divisões e setores.

A primeira visita do projeto Reitoria Itinerante, que começou no mês de março, foi à unidade de Amambai. Já a segunda edição foi na unidade da Uems em Ponta Porã.

Programação

O evento começou às 9h. O reitor Fábio Edir fez uma apresentação sobre os investimentos na unidade e sobre o “Impacto da Uems na região. Em seguida, o vice-reitor Laércio de Carvalho falou sobre as “Potencialidades da unidade de Jardim”.

A ação segue no período da tarde. Das 13h30 às 18h, os pró-reitores, diretores e assessores da Uems fazem atendimentos à comunidade universitária.

A unidade da Uems em Jardim fica na avenida 11 de Dezembro, número 1.425, na Vila Camisão.

Uems em Jardim

A unidade de Jardim já diplomou 2.664 profissionais nos cursos de Educação Física (PARFOR), Geografia (Licenciatura), Letras Português-Inglês (Licenciatura), Matemática (PARFOR) e Turismo (Bacharelado). Atualmente conta com 307 alunos matriculados nestes cursos, além do curso de Pós-graduação de Estudos Aplicados de Linguagem.

Durante a gestão do reitor Fábio Edir, a unidade passou por reformas estruturais e recebeu novo mobiliário, além de novos computadores. Foram investidos R$ 479 mil, de acordo com a Diretoria de Infraestrutura (Dinfra). Em 2016, a unidade contou com o repasse de R$ 100 mil a cada um dos cursos de graduação, feito pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundect).

Também em 2016, foram destinados um total de R$ 721.054 mil em auxílios aos alunos (Permanência e Emergencial) e em bolsas do Programa Institucional de Monitoria (PIM), Bolsas de Extensão (Pibex), Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) e Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), além dos Programas Vale Universidade e Vale Universidade Indígena.

Sobre a Uems

Com 23 anos de história, a Universidade Estadual está entre as principais instituições de Ensino Superior na região Centro-Oeste. Com mais de 20 mil profissionais formados ao longo de sua trajetória, a Instituição já consolidou sua participação no desenvolvimento social, econômico, cultural e científico de Mato Grosso do Sul.

Concebida com a proposta de levar a educação superior ao interior do Estado, cumpriu com excelência essa missão. A Universidade conta, atualmente, com 66 cursos de graduação, 22 cursos de especialização, 14 mestrados e dois doutorados.

Além disso, considerando apenas as unidades físicas, a Uems é a Instituição de Ensino Superior mais presente no Estado, com unidades em 15 cidades, além de polos e futuros polos de Educação a Distância em outros dez municípios.

Tatiane Queiroz – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

Foto: Chico Ribeiro

Veja Também

Comentários