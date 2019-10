Unidade da Abrapec de Campo Grande recebe Troco Solidário

A arrecadação foi recolhida entre os meses de julho a setembro deste ano - Foto: Divulgação/Assessoria

No último sábado (19), a Instituição Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer Sul-Mato-Grossense recebeu a doação do Troco Solidário, que arrecadou, junto aos clientes do Fort Atacadista, o valor de R$ 59.667,70. Desse total, R$ 22.022,04 vieram das vendas de sacolas nas unidades do Fort em Campo Grande. A arrecadação foi recolhida entre os meses de julho a setembro deste ano.

Essa é a primeira doação do projeto para a Abrapec. A arrecadação para a entidade segue até dezembro. “Essa é uma campanha que fazemos com muito orgulho porque movimenta nossos colabores que se unem aos nossos clientes em prol de organizações que realmente trabalham para o bem”, diz Agmar Santana, gerente regional do Fort Atacadista em Campo Grande.

O gerente administrativo da Abrapec, Milton Cesar Leão dos Santos, afirma que a doação possibilita ampliar o atendimento da instituição. “Com essa arrecadação vamos melhorar nosso trabalho de Home Care, que é a visita domiciliar aos pacientes com câncer. Vamos destinar o valor para compra de um carro para nossa equipe que precisa ir até o paciente, verificar suas necessidades e fazer um atendimento ainda mais eficiente”, conta Milton.

O trabalho da Abrapec consiste em atender pacientes com câncer, adultos e idosos, com atendimento voltado para reabilitação física-emocional e auxílio para encaminhamentos jurídicos. De 30 atendidos em 2017, hoje a entidade acolhe 132 pessoas. “Temos vários profissionais envolvidos, como fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogas e voluntários. Em Campo Grande, a instituição fica localizada na rua Gen. Nepomuceno Costa, 605, na Vila Alba. Para mais informações sobre Abrapec, basta entrar em contato pelo telefone (67) 2106-9729 ou acessar o site.