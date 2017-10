Unidade Cigam Mato Grosso do Sul promove palestra sobre e-Social

O evento será no dia 25/10, às 19h, na Associação Comercial e Industrial de Campo Grande - Ilustração

A Cigam IC Planejamento, canal da Rede Cigam, fornecedora de software de gestão empresarial (ERP, CRM, RH, PDV, BPM, Mobile e BI), que atende todo o estado de Mato Grosso do Sul, reunirá empresários e gestores para falar sobre e-Social. O evento será no dia 25/10, às 19h, na Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), Rua XV de Novembro, 390.

Com a nova regra, as empresas terão de informar dados dos trabalhadores mensalmente por meio de um sistema online. Com isso, a expectativa é de que a centralização em uma única plataforma digital irá facilitar a fiscalização das regras previdenciárias, trabalhistas e tributárias, reduzindo irregularidades.

De acordo com o diretor comercial da IC Planejamento, Ricardo Teixeira de Araújo, o objetivo do encontro é levar conhecimento sobre esta nova série de obrigatoriedades fiscais e auxiliar as empresas a atender as demandas.

"Mesmo com os prazos para adequação batendo à porta, percebemos que o e-Social ainda não está bem claro para o empresariado. É fundamental apresentarmos aos gestores as regras solicitadas pelo Governo, para que as companhias possam interpretar da melhor maneira possível este processo. Para tanto, contamos com uma equipe capacitada de Recursos Humanos que auxilia na implantação do nosso sistema de gestão, facilitando a ambientação dos colaboradores", completa.