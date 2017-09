Unicamp prorroga até esta sexta-feira inscrições para o vestibular 2018

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) prorrogou as inscrições para o vestibular 2018 até às 17h desta sexta-feira, 1º de setembro. As inscrições seriam encerradas na quinta-feira, 31, mas segundo a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) foram estendidas em função da grande procura.

A comissão informa aos candidatos que o pagamento do boleto - que efetiva a inscrição no Vestibular Unicamp 2018 - poderá ser feito até o dia 5 de setembro, sem custo adicional. Os candidatos que já se inscreveram e ainda não efetuaram o pagamento, poderão imprimir uma segunda via de boleto já com a data de vencimento atualizada para 5 de setembro.

