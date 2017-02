Unicamp divulga 2ª chamada de convocados no vestibular 2017

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou na manhã desta sexta-feira, 17, em sua página na internet a lista de convocados em segunda chamada no vestibular 2017 da instituição. A relação, com 3.254 nomes, é composta por todos os candidatos que realizaram a matrícula não presencial no período definido e demais candidatos aprovados, respeitando a ordem de classificação nos cursos.

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) informou que todos os convocados na segunda chamada da universidade paulista deverão realizar a matrícula presencial na terça-feira, 21, das 9h às 12h, nos respectivos câmpus, conforme indicado no manual do candidato: na Faculdade de Odontologia (FOP), em Piracicaba; na Faculdade de Tecnologia, em Limeira; na Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA), em Limeira; e demais cursos no câmpus da Unicamp em Campinas, de acordo com tabela disponível na página da Comvest.

As notas e a classificação dos candidatos estão disponíveis para consulta na página da Comvest na internet. Com o desempenho, o candidato pode ter ideia da chance de convocação.

Matrícula em segunda opção

O candidato convocado para a sua segunda opção, em qualquer chamada do vestibular, deverá optar exclusivamente por uma das situações a seguir:

1. Comparecer para fazer a matrícula a que foi convocado, em data, hora e local conforme divulgado, mantendo interesse por futuro remanejamento para o curso em primeira opção, que poderá ocorrer durante as chamadas;

2. Comparecer para fazer a matrícula a que foi convocado, em data, hora e local conforme divulgado, desistindo irrevogavelmente de possível remanejamento para o curso de sua primeira opção que poderia ocorrer durante as chamadas;

3. Não comparecer para fazer a matrícula a que foi convocado, perdendo irrevogavelmente o direito à vaga no curso de segunda opção. O candidato continuará, conforme as normas do vestibular, a concorrer por uma vaga ao curso de primeira opção.

Terceira chamada

A terceira chamada será divulgada na terça-feira, 21, e a matrícula para os convocados nessa lista deverá ser realizada na quinta-feira, 23. O calendário completo de chamadas e matrículas está disponível na página eletrônica da Comvest e no manual do candidato.

