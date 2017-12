União Europeia tem urgência na implementação da Agenda 2030 na ONU

A efetivação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU que devem ser implementados por todos os países do mundo até 2030. estará no topo da agenda de trabalho da União Europeia com as Nações Unidas em 2018. Segundo representante do bloco europeu junto à ONU, em Nova Iorque, João Manuel Vale de Almeida, o próximo ano será também de atenção a outros temas globais, como as mudanças climáticas.

"Há urgência em implementar os ODS. A União Europeia (UE) está totalmente empenhada neste objetivo. Eu diria que isso é uma das primeiras grandes prioridades que nós temos na nossa ação com as Nações Unidas no próximo ano. Em segundo lugar, vêm os grandes desafios globais, como por exemplo, as alterações climáticas". Aí temos o Acordo de Paris que é muito importante, é preciso implementar. É preciso implementar ações que permitam proteger-nos das alterações nefastas provindas das alterações climáticas."

O embaixador Almeida, que lidera os trabalhos de cooperação da União Europeia, em Nova Iorque, há mais de dois anos, acompanhou a transição dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, encerrados em 2015, para a Agenda 2030. Segundo ele, a implementação dos 17 ODSs e de medidas de mitigação de mudanças climáticas precisam de financiamento e apoio técnico, especialmente nos países em desenvolvimento e naqueles que serão mais afetados.

“Estou a pensar nos países insulares, estou a pensar nos países com menos recursos. Estou a pensar nos países com uma grande pressão demográfica no litoral e que poderão ser vítimas do aumento da elevação do nível do mar. Todos esses países precisam de ajuda. Precisamos estar todos empenhados nisso. E eu espero que os Estados Unidos possam também empenhar-se totalmente nesta agenda," argumentou.

O líder da UE afirmou que o bloco não aprovou a decisão dos EUA de deixar o Acordo de Paris, mas acredita que o governo americano possa vir a se empenhar no tema, ao lado de outros países.

Disse ainda que o bloco europeu aprova as propostas de reforma das Nações Unidas apresentadas pelo secretário-geral, António Guterres, porque as mesmas "fazem sentido".