União Europeia pede que EUA continuem com acordo nuclear com o Irã

A principal diplomata da União Europeia, Federica Mogherini, afirmou hoje que o recuo dos Estados Unidos no acordo nuclear com o Irã seria contraproducente, e insistiu que outras disputas com Teerã deveram ser abordadas de outra forma.

Federica disse, ainda, que a União Europeia dá grande importância à manutenção do acordo, e acrescentou que jogar o tratado fora "não nos colocaria em posição melhor para discutir todo o resto, pelo contrário".

No acordo, firmado em 2015, o Irã restringiu seu programa nuclear em troca da diminuição de sanções econômicas internacionais.

Federica participou de reunião com o secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, que destacou, no entanto, que "o Irã está conduzindo uma série de outras atividades desestabilizadoras pela região" e clamou por uma ação conjunta para contê-las. Fonte: Associated Press.