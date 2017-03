União Europeia: Londres e Berlim registram manifestações a favor do bloco

Milhares de manifestantes se reúnem no centro de Londres para protestar contra os planos do Reino Unido de se retirar da União Europeia. A marcha Unite for Europe incluiu muitas bandeiras da UE apenas alguns dias antes do país iniciar formalmente seu processo de saída do bloco. A primeira-ministra Theresa May planeja começar o processo na quarta-feira. Espera-se que as negociações demorem pelo menos dois anos.

A manifestação acontece três dias após um ataque terrorista em frente ao Parlamento britânico que deixou quatro mortos e dezenas de feridos. Os organizadores consideraram adiar a passeata, mas decidiram ir em frente. Hoje se celebra os 60 anos do tratado de fundação da União Europeia.

Em Berlim, manifestantes derrubaram simbolicamente um muro feito de caixas de papelão no local onde a cidade foi dividida, em outro sinal de apoio à unidade do bloco europeu. Foi realizada uma passeata na praça Bebelplatz, próxima ao Portão de Brandenburgo, que já foi símbolo das divisões da Alemanha, e agora simboliza sua unidade.

Os participantes lançaram balões nas cores da bandeira da União Europeia no Portão de Brandenburgo. Os organizadores estimaram a participação em 6 mil pessoas. Fonte: Associated Press.

