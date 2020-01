União Europeia firma acordo do Brexit em Londres

Os líderes das principais instituições da União Europeia (UE) firmaram nesta sexta-feira (24) o acordo de saída do Reino Unido do bloco comunitário, no penúltimo passo para que se conclua um processo que teve início há quase quatro anos com um referendo em que os britânicos se pronunciaram a favor do "divórcio".

O acordo foi assinado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Ursula von der Leyen fez o anúncio no Twitter: "Charles Michel (presidente do Conselho Europeu) e eu acabamos de firmar o acordo sobre a retirada do Reino Unido da UE, abrindo caminho para sua ratificação pelo Parlamento Europeu."

Junto com a mensagem, Ursula postou duas fotografias: uma da ata com as assinaturas e outra em que aparece, além das pessoas que firmaram o acordo, o negociador-chefe do bloco europeu, Michel Barnier, atrás deles e junto à bandeira da Europa.

.@eucopresident Charles Michel and I have just signed the Agreement on the Withdrawal of the UK from the EU, opening the way for its ratification by the European Parliament. pic.twitter.com/rEqnUnJA2E — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2020

Barnier expressou sua confiança no novo vínculo que se estabelecerá agora com Londres. A partir da próxima semana, Barnier presidirá as reuniões de chefes de Estado e de Governo em Bruxelas, sede da União Europeia. Com a saída do Reino Unido do bloco, as reuniões passarão a ter uma cadeira a menos.