União Europeia considera impor tarifas sobre produtos dos EUA

A União Europeia (UE) considera impor tarifas sobre produtos dos Estados Unidos (EUA) no valor equivalente a US$ 20 bilhões. Trata-se do mais recente capítulo da disputa entre os dois lados envolvendo fabricantes de aeronaves.

Nessa quarta-feira (17), o bloco europeu divulgou uma lista preliminar de bens americanos, incluindo tratores e produtos agropecuários. Os Estados Unidos se opõem à ajuda financeira da União Europeia à fabricante de aviões Airbus, com sede na França. Na semana passada, Washington disse que planejava impor tarifas sobre importações do bloco europeu no valor equivalente a US$ 11bilhões. A lista inclui aeronaves da Airbus, queijo e vinho.

A União Europeia, por sua vez, reagiu veementemente, afirmando que o lado americano fornece ajuda financeira à Boeing.



*Com informações da NHK (emissora pública de televisão do Japão)