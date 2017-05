União Europeia apresenta exigências mais duras nas negociações do Brexit

O negociador chefe da União Europeia para o Brexit anunciou nesta quarta-feira exigências mais duras para o processo de divórcio com o Reino Unido, incluindo a demanda para que cidadãos europeus no país mantenham seus benefícios sociais e direito de residência pelo resto da vida.

As demandas, que são apresentadas em um momento de alta das tensões entre Londres e Bruxelas antes das negociações, incluem a obrigação de que o Reino Unido aceite um calendário anual de pagamentos para fazer frente a compromissos passados com o bloco, que devem ser feitos em euros, o que pode trazer algum risco de câmbio para o país.

"Alguns criaram a ilusão de que o Brexit não teria impacto material em nossas vidas e que as negociações poderiam ser rápidas e indolores", afirmou Michel Barnier. "Este não é o caso. Precisamos de grandes soluções. Precisamos de precisão legal e isto legará tempo.".

Segundo o rascunho feito pela Comissão Europeia, o Reino Unido também precisará pagar o custo total para realocar agências europeias, como a Autoridade Bancária Europeia e a Agência Europeia de Medicamentos, para o continente. A UE também quer que as cortes europeias sejam soberanas nos casos em que será necessário interpretar e aplicar as regras do Brexit. Fonte: Dow Jones Newswires.

