União Europeia amplia sanções contra Coreia do Norte

A União Europeia decidiu hoje expandir suas sanções contra a Coreia do Norte, ao tomar medidas unilaterais para tornar mais rígidas proibições ao fornecimento de serviços.

A iniciativa da UE veio após o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçar agir contra o regime norte-coreano e horas antes de o republicano se reunir na Flórida com o presidente da China, Xi Jinping. Espera-se que a questão da Coreia do Norte seja um dos principais assuntos do encontro.

Segundo a UE, as medidas estão sendo adotadas depois de o governo norte-coreanos violar uma série de resoluções do Conselho de Segurança da ONU, ao conduzir vários testes nucleares e com mísseis nos últimos meses.

Na avaliação da UE, a atitude da Coreia do Norte constitui uma grave ameaça à paz internacional e à segurança da região e de outras partes".

As medidas de hoje incluem a extensão da proibição de investimentos da UE na Coreia do Norte a novos setores, incluindo indústrias relacionadas a armas, de metalurgia e aeroespacial.

Empresas da UE também não poderão fornecer serviços cruciais na Coreia do Norte, incluindo na área de informática, e nos setores químico e de refino.

Além disso, mais quatro pessoas, não identificadas, não poderão viajar para a UE e quaisquer ativos que tenham no bloco serão confiscados. Fonte: Dow Jones Newswires.

