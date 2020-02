União doa R$ 1,3 milhão em equipamentos e móveis para Casa da Mulher de São Paulo

A União Federal doou R$ 1,3 milhão em equipamentos de informática e mobiliários ao município de São Paulo para uso na Casa da Mulher Brasileira de São Paulo. A divulgação da doação está formalizada no Diário Oficial da União (DOU) e se dá logo depois de o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, revelar que houve redução drástica nos recursos do governo federal para a área entre 2015 e 2019 e que o Programa Casa da Mulher Brasileira, criado para oferecer atendimento integrado às vítimas de violência, ficou sem receber um centavo em 2019.

De acordo com o extrato, a doação total é no valor de R$ 1.308.286,28 e foi feita pela União, por meio da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado pela ministra Damares Alves. Do lado da capital paulista, o material foi recebido pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania do município.

Mais cedo, nesta quarta-feira, 5, o presidente Jair Bolsonaro sinalizou que não pretende reforçar o orçamento para o combate à violência contra a mulher. Para ele, a área não depende de dinheiro, e sim de "postura", "mudança de comportamento" e "conscientização".

Levantamento feito pelo Broadcast mostrou que, entre 2015 e 2019, o orçamento da Secretaria da Mulher foi reduzido de R$ 119 milhões para R$ 5,3 milhões. Também no mesmo período, os pagamentos para atendimento às mulheres em situação de violência recuaram de R$ 34,7 milhões para apenas R$ 194,7 mil.

No Brasil, uma mulher é agredida a cada quatro minutos, segundo dados do Ministério da Saúde. De acordo com pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), a maior parte da violência que ocorre no Brasil é praticada por conhecidos.