União bloqueia R$ 220 milhões das contas do governo do Rio de Janeiro

A Secretaria estadual de Fazenda do Rio de Janeiro informou nesta quarta-feira (22) que o governo federal bloqueou R$ 220 milhões do Tesouro Estadual, devido a dívidas do estado com a União. O bloqueio é uma contragarantia pelo não pagamento da dívida com a União.

Com isso, o calendário do pagamento do salário de janeiro dos servidores estaduais em seis parcelas, que havia sido divulgado pela manhã, está sendo refeito e um novo cronograma deverá ser anunciado ainda hoje. Segundo a secretaria, o depósito da primeira parcela do pagamento, de R$ 577, já foi feito hoje e estará caindo na conta dos servidores ao longo do dia, mesmo após o fim do expediente bancário.

“Ressalta-se que, com o pagamento de hoje, a folha encontra-se integralmente quitada para 71,3% dos servidores do estado do Rio. Também estão quitados 72,9% do valor total da folha líquida de janeiro, de R$ 2,2 bilhões. No dia 14 de fevereiro, 10º dia útil, receberam integralmente os salários de janeiro os servidores ativos da Educação e os ativos, inativos e pensionistas da Segurança”, informou a Secretaria de Fazenda.

