Unesp abre inscrições para o vestibular do meio do ano

A Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) abriu nesta segunda-feira, 10, as inscrições para o vestibular do meio do ano de 2017. A matrícula é feita exclusivamente pela internet, no site da Fundação para o Vestibular da Unesp (Vunesp), responsável pela seleção. O prazo se encerra no dia 28 de abril.

A taxa de inscrição do vestibular é de R$ 170, e a primeira fase do exame ocorre no dia 14 de maio. Os locais de prova serão divulgados no site da Vunesp no dia 5. Já a segunda fase será no dias 10 e 11 de junho. O resultado do processo seletivo da Unesp será informado em 10 de julho.

Ao todo, são ofertadas 360 vagas em nove cursos da área de Engenharia de câmpus localizados em cinco cidades do interior de São Paulo: Agronômica (Ilha Solteira e Registro); Ambiental (Sorocaba); Aeronáutica (São João da Boa Vista); Civil (Ilha Solteira); Controle e Automação (Sorocaba); Produção (Bauru); Elétrica (Ilha Solteira); e Mecânica (Ilha Solteira).

Fundada em 1976, a Unesp tem 51.311 alunos (37.770 na graduação, 13.541 na pós stricto sensu), 3.826 professores e 6.782 servidores técnico-administrativos. A universidade oferece 182 cursos de graduação e 146 programas de pós em 34 faculdades e institutos espalhados por 24 cidades paulistas.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no site da Vunesp. (www.vunesp.com.br)

