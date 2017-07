Unami da Uems realiza inscrições de novos alunos no dia 2 de agosto

Dourados (MS) – A Universidade da Melhor Idade (Unami), projeto da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (Proec), da Uems de Dourados, realiza na quarta-feira (2.8), às 13h30, no Bloco G da unidade a matrícula de novos alunos, juntamente com o retorno das aulas do segundo semestre para os veteranos.

O Projeto é voltado para pessoas acima de 55 anos e visa promover a qualidade de vida para a população idosa de Dourados. Para participar da Unami, os novos alunos devem apresentar no ato da matrícula, documentos pessoais – RG ou CPF.

Serão ofertadas aulas de espanhol, teatro, canto e coral (as duas últimas acontecerão na Casa da Cultura Uems, no centro). Os alunos da Unami também terão aulas sobre direitos humanos, saúde e de informática.

A recepção dos novos matriculados e dos veteranos acontecerá no auditório do Bloco G e será organizada pelas professoras Márcia Medeiros, Graci Pavan, Elaine Watanabe, Gláucia Sass, a técnica Maria Bezerra e demais colaboradoras. Confira.

O início das aulas contará com a participação de idosos do Cras Cachoeirinha; Apresentação da empresa de turismo sobre evento em Bonito; Explicação sobre o curso de Informática e inscrições (que ofertará 15 vagas); Avaliação por escrito do primeiro semestre. Atualização de cadastro de matrícula de todos (nome completo – endereço e telefone); Entrega do cronograma do segundo semestre; Explicação da profª Elaine Watanabe sobre as atividades do dia 9 de agosto; Comissão dos participantes idosos para que organizem as atividades do encerramento do ano de 2017 e do ciclo de quatro anos; Entrega do Guia Prático de Atividades para Idosos; Lanche e saída;

Para mais informações, escreva para marciaregina@uems.br ou ligue (67) 3902-2561 ou (67) 99808-8570.

Rubens Urue – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

