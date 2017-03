Umidade vinda da Amazônia deve causar chuva nesta segunda

A segunda-feira (27) deverá ser de muita chuva em Mato Grosso do Sul durante à tarde, especialmente no sul do estado - região de Dourados -, de acordo com o Instituo Nacional de Meteorologia. A previsão é de pancadas e trovoadas isoladas em MS durante a tarde e frio na madrugada.

Em Campo Grande o dia deverá começar com céu nublado. Mas à tarde a situação deve mudar, segundo Inmet. Isso porquê podem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. Durante a noite uma névoa úmida deverá encobrir a capital. As temperaturas para o dia ficam entre 21° e 31°.

Na região centro-sul as temperaturas ficam um pouco diferentes. Variam entre 24º e 30º. Já o clima não muda do que está previsto para Campo Grande: céu nublado pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e névoa à noite.

No Leste - região de Três Lagoas - o clima se assemelha com o restante do estado. Porém o dia promete ser mais quente do que na capital e no centro-sul. É que os termômetros devem ir de 25º a 31º.

A explicação para as pancadas de chuva no estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia é o escoamento vindo do norte, que traz a umidade da Amazônia, especialmente ao oeste e noroeste de MS, onde permanece nos próximos dias causando uma grande possibilidade de chuvas fortes.

