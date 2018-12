Campo Grande (MS) – Nesta quarta-feira (12.12) ocorrem pancadas isoladas de chuva à tarde nas regiões Norte e Noroeste de Mato Grosso do Sul. Demais áreas, previsão de céu aberto.

A umidade relativa do ar pode chegar a 30% e as temperaturas variam entre 21ºC e 36ºC. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro