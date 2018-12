Umidade do ar pode chegar a 25% nesta sexta-feira em MS

Estimativa de céu parcialmente nublado em todas as áreas de Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (7.12). Possibilidade de céu nublado nas regiões Pantaneira e Norte do Estado.

A umidade relativa do ar pode variar de 100% a 25% o que significa “estado de alerta” e para evitar problemas de saúde é necessário que as pessoas se hidratem e se previnam do sol forte. Observe a tabela sobre os índices de umidade do ar.

Para as temperaturas a estimativa é variação de 16°C a 36°C. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira o mapa: