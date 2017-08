Uma pessoa morreu e ao menos 19 ficaram feridas após atropelamento em Virgínia

Uma pessoa morreu e ao menos 19 ficaram feridas depois que um carro atropelou pessoas que estavam protestando pacificamente contra manifestantes supremacistas neste sábado na cidade de Charlottesville, no estado de Virgínia (EUA), informou o Hospital Universitário de Virgínia.

O incidente ocorreu cerca de duas horas depois de violentos conflitos entre supremacistas brancos que se reuniram para protestar contra os planos da cidade de

remover uma estátua do general Confederado Robert E. Lee e outros manifestantes que chegaram para protestar contra o racismo.

Centenas de pessoas trocaram socos, chutes, lançaram garrafas e spray químicos. Muitos estavam munidos de paus e ferros. O governador do estado, Terry McAuliffe, declarou o estado de emergência e a polícia ordenou que as pessoas fossem embora. Fonte: Associated Press

