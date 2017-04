Uma pessoa morre e quatro ficam feridas em acidente de carro na zona leste de SP

Um homem, 27 anos, morreu e quatro pessoas ficaram feridas depois que um carro colidiu contra um poste no começo da manhã deste domingo, 30, na Avenida Aricanduva, junto à Radial Leste. Duas pessoas ficaram presas nas ferragens.

A ocorrência foi registrada pelos bombeiros às 5h20 e contou com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), cujo médico constatou a morte de uma das cinco pessoas que estavam no veículo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 12 viaturas foram enviadas para atendimento.

Os outros quatro feridos foram uma mulher, 23 anos, e um homem, sem idade confirmada, ambos socorridos ao PS João XXIII; um homem de 21 anos, socorrido ao PS Tatuapé, e uma mulher, sem idade confirmada, socorrida pelo Samu.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente bloqueia a faixa da direita e a calçada. A Eletropaulo foi acionada para o local.

