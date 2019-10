Uma galeria fotográfica na Rede Deville

Nas unidades estão expostas fotos da artista-fotógrafa Mariana Canet, que resume a experiência de ter seu trabalho em uma rede hoteleira - Foto: Divulgação/Assessoria

Muito se fala em cultura, mas é verdade também que poucos enxergam as diversas oportunidades que temos acesso diariamente. Pensando sempre em enaltecer o que o Brasil tem de melhor e mais bonito em suas regiões, que a Rede Deville de Hotéis busca utilizar em suas unidades as referências locais de arte nas decorações.

Sob o olhar atento dos arquitetos da Rede, cada detalhe é minimamente pensado para atrair os mais atentos hóspedes e clientes. Regionalizar as unidades tem sido uma grata experiência para quem frequenta os hotéis da Deville. São fotografias, artesanatos locais, referências que levam o hóspede e seus visitantes ao mergulho da cultura local.

Nas unidades estão expostas fotos da artista-fotógrafa Mariana Canet, que resume a experiência de ter seu trabalho em uma rede hoteleira: “É gratificante compartilhar minha arte em um espaço como um hotel, afinal, diversas pessoas entram em contato com arte contemporânea”. Para ela, a fotografia vista como arte é uma janela para a liberdade. Como comenta o professor Fernando A.F. Bini, curador da última exposição da Mariana Canet para Bienal de Curitiba 2019, a artista-fotógrafa "nos ensina a ver o detalhe banal, comum e belo que está a nossa volta. Em todas as fotos é evidente o sentido pictórico quando Mariana trabalha com a cor, sólida ou fluida, explorando os efeitos cromáticos".

Para que as fotografias cheguem aos hotéis, acontece um relacionamento/parceria entre a equipe de arquitetura responsável, o artista e a Rede Deville. A partir dessa união de pessoas acontece uma curadoria das obras de acordo com a atmosfera desejada em cada unidade e as obras escolhidas tomam parte da decoração do empreendimento.

Ainda não há nenhum registro oficial se fica claro para os hóspedes que nas paredes estão obras de arte, pois muitos ainda estão acostumados em observar gravuras. Mas com a força das novas mídias e as redes sociais, cada vez mais notamos que as fotografias viram cenários perfeitos nas unidades quando o hóspede escolhe o melhor espaço “istagramável”.

Vale dizer ainda que as fotografias da artista-fotógrafa Mariana Canet são fortemente baseadas na natureza e estão divididas em três grandes séries: Reflexos (que traz a água e a luz refletidas nela como elemento principal), Abstrato (onde a artista-fotógrafa questiona a manipulação da matéria pelo homem) e Natureza (um registro pictórico das formas encontradas na natureza).