Uma em cada quatro pessoas das grandes cidades não tem prazer em fazer compras em supermercados

Pesquisa encomendada por Superlist, start-up que permite ao usuário realizar compras de mercado programadas e com desconto pela internet, indica que uma em cada quatro pessoas (26%) nas grandes cidades não tem prazer em fazer compras em supermercados. E mais: 12% dos consumidores preferem evitar ao máximo a ida a este tipo de estabelecimento.

Falta de tempo, economia e acesso à internet foram fatores relatados pelos consumidores, que ainda contaram gastar mais de duas horas dentro do supermercado realizando compras quando poderiam utilizar esse tempo em outras atividades de seu interesse.

A pesquisa, realizada pelo app MeSeems, que monitora opiniões quantitativas do público, a pedido de Superlist, também revela que 29% das pessoas entrevistadas concordam total ou parcialmente que a ida ao supermercado é considerada uma obrigação e gostariam de poder se livrar dela.

O estudo reforça a importância do e-grocery (supermercado online) na vida das pessoas nas grandes cidades.

“A internet revolucionou mercados estabelecidos como o da música, dos livros e dos vídeos e está claro que também será responsável pela alteração no modo como os consumidores lidarão com a questão do varejo alimentar e sobretudo na maneira com que as residências modernas serão abastecidas, diz Alberto Parra, CEO de Superlist.

Outro dado que comprova a força do e-grocery é que o setor deve se expandir consideravelmente nos próximos oito anos. De acordo com projeção do instituto Nielsen, as compras de supermercados online, que hoje representam menos de 1% do setor de varejo, devem alcançar 25% de market share até 2025.

O serviço de entregas de Superlist já está atuando nas seguintes regiões de São Paulo, além da capital: Grande São Paulo, Alphaville, Granja Viana, região do ABC, Campinas, Valinhos, Vinhedo, Jundiaí, Salto, Itu e Indaiatuba. A expectativa é que nos próximos meses essa área de atuação seja expandida.

