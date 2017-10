Um trânsito mais seguro depende de você

Campo Grande (MS) – Atitudes imprudentes colocam em risco a segurança de todos, desde pedestres até os condutores de veículos de maior porte. Não é por acaso que o fator humano é responsável pela maioria dos acidentes. Por isso, respeito às normas e o bom senso são essenciais para os motoristas fugirem das confusões e acidentes no trânsito.

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) alerta que um trânsito mais seguro depende do comportamento mais consciente não apenas do condutor de veículo, mas também do pedestre e do ciclista e de todos os envolvidos. Que assim como o motorista tem de respeitar a preferência do pedestre na faixa de segurança nos casos em que não há semáforo, o pedestre precisa atravessar na faixa e respeitar a sinalização luminosa, quando houver. Bicicletas, por sua vez, não devem trafegar em pistas exclusivas de ônibus, e cabe ao ciclista usar os equipamentos de segurança obrigatórios, como o capacete.

“A partir do momento em que houver um respeito mútuo entre todos que participam diariamente do trânsito, com certeza os índices de estresse, de acidentes irão diminuir. O Detran trabalha permanentemente com ações educativas, levando o cidadão à reflexão, um comportamento mais gentil, com toda certeza faz a diferença”, ressalta a diretora de Educação para o Trânsito do Detran, Marlene Alves Nogueira Rondom.

A segurança no trânsito depende do seu comportamento, confira algumas dicas importantes de cuidados que o condutor deve ter.

Condutor

Cumpra com as obrigações: não avance o sinal vermelho e não estacione em esquinas. No caso de algum problema mecânico ou elétrico no veículo, remova o carro da pista, ligue o pisca-alerta e posicione o triângulo a uma distância mínima de 30 metros do veículo.

Atenção: quando ouvir uma ambulância ou outro veículo de emergência se aproximando, procure ir para a direita e diminua a velocidade para que ele possa passar pela esquerda. Sinalize suas manobras com antecedência, não dirija antes de beber e não use o celular enquanto estiver no volante.

Passageiro

Para ser visto: atenção aos embarques e desembarques, evitando atravessar a rua pela frente ou por trás dos ônibus e micro-ônibus.

Atitude: não jogue lixo pela janela, que, além de prejudicar o meio ambiente, pode resultar em acidente. Não suba em uma moto sem ter capacete adequado e só embarque em um veículo se houver cinto de segurança para todos os passageiros. Ao abrir a porta, verifique se não vem outro veículo.

Pedestre

Atravessando a rua: tenha a certeza de que você está sendo visto pelos motoristas e olhe para os dois lados, mesmo em ruas de sentido único. O mais seguro é cruzar a via sempre no meio da quadra e, se uma criança estiver junto, segure-a firme pelo pulso. Atravesse em linha reta e, sempre que houver, utilize passarelas e passagens subterrâneas.

Na calçada: procure caminhar afastado do meio-fio e dê atenção às entradas e saídas de veículos.

Nas rodovias: redobre a atenção, pois a velocidade dos veículos é maior nas estradas. Ande sempre pelo acostamento, em sentido inverso ao dos veículos e afastado da pista. Fique atento a curvas e aclives, além de usar roupas claras e lanterna à noite.

Ciclista

Proteção: use equipamentos de segurança, como capacete, óculos ou viseira, cotoveleiras, joelheiras e roupas apropriadas. Não abra mão de espelho retrovisor esquerdo, campainha, sinalização noturna dianteira e traseira e sinalização noturna lateral e nos pedais.

Caminho certo: prefira ciclofaixas e ciclovias; se não houver, ande pelo bordo direito da pista de rolamento e no mesmo sentido. Atenção às conversões e aos cruzamentos e aos veículos estacionados. Respeite a sinalização, além de indicar a intenção de realizar uma manobra.

Motociclista

Equipamento: verifique lâmpadas, buzina, bateria, calibragem dos pneus, óleo do motor e suspensão da moto. Confira a validade do capacete e os modelos adequados (o “coquinho”, por exemplo, não protege a cabeça e não é permitido). Use roupas chamativas.

Jaqueline Hahn Tente – Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS)

Fotos: Arquivo

