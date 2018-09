Um Olhar sobre o Mundo conversa com jornalista que combate o ódio

A jornalista brasileira Beatriz Buarque, mestre em relações internacionais e segurança pela Universidade de Westminster, no Reino Unido, e fundadora do projeto Words Heal the World (Palavras curam o mundo, em tradução livre), é a entrevistada de Moisés Rabinovici no próximo programa Um Olhar sobre o Mundo, que vai ao ar nesta segunda-feira (17), às 21h45, na TV Brasil.

Ela conta como resolveu criar o movimento para enfrentar a disseminação do que classifica como "mensagens de ódio", que se tornaram habituais no mundo atual. Inicialmente, o movimento mobilizou estudantes universitários de Westminster e da Universidade Federal do Rio de Janeiro contra a distribuição de mensagens jihadistas. Hoje, o grupo reúne jovens de diferentes países para combater, pela internet, manifestações de grupos extremistas.

Beatriz diz que o projeto nasceu para fazer frente à propaganda do Estado Islâmico, que chegou a atrair cerca de 80 mil jovens com suas mensagens pela internet. Inicialmente, ela criou um site e depois, com a ajuda de instituições do mundo inteiro, formou uma organização não governamental (ONG) responsável por divulgar mensagens contrárias ao radicalismo, organizar palestras, produzir documentários e disseminar artigos que lutam contra qualquer forma de propaganda radical.

Os jovens que integram o Words Heal the World fazem o contraponto aos grupos ou indivíduos que disparam mensagens de ódio pela internet. Eles atuam contra a supremacia racial, a intolerância religiosa, o terrorismo, a xenofobia, a homofobia e o anti-semitismo, por exemplo.

A organização também se dedica a combater os grupos radicais que operam no Brasil e que divulgam mensagens extremistas pela internet. A jornalista explicou para Rabinovici que atualmente 22 instituições já acompanham o trabalho e contribuem com a Words Heal the World.

Sobre o programa

Com 40 anos de experiência, 16 dos quais vividos como correspondente internacional em vários países, o jornalista Moisés Rabinovici é o apresentador do programa Um Olhar sobre o Mundo, transmitido semanalmente às segundas-feiras pela TV Brasil.

Antes de comandar o programa, Rabinovici trabalhou na imprensa escrita e em emissoras de rádio. Semanalmente, ele recebe, nos estúdios da TV Brasil em São Paulo, especialistas, estudiosos e jornalistas para debater os principais acontecimentos do momento no mundo.