Um dia após desabamento, governador do DF demite diretor do DER

Um dia após o desabamento de parte de um viaduto na região central de Brasília, o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), anunciou a demissão do diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Henrique Luduvice. O órgão é responsável por assegurar a qualidade da infraestrutura rodoviária da cidade.

Luduvice será substituído pelo engenheiro Márcio Buzar, que era diretor de Edificações da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). Ao divulgar a troca em seu site, o governo do DF não explicou o motivo da demissão de Luduvice. Em declaração à TV Globo após o incidente com o viaduto, o agora ex-diretor cobrou mais recursos para a manutenção de vias.

Rollemberg também anunciou ontem que destinará R$ 50 milhões da reserva de contingência para obras necessárias em viadutos e pontes de Brasília, com prioridade para as intervenções no trecho onde parte do viaduto caiu na manhã de terça.

O desabamento atingiu duas das seis pistas do chamado Eixão Sul, principal via que corta os 14 quilômetros de extensão do Plano Piloto. O local do acidente está a poucos metros do prédio do Banco Central e a cerca de 3 quilômetros de distância da Praça dos Três Poderes, onde ficam a sede do Executivo, do Judiciário e do Legislativo.