Um dia após ataque, Londres tenta retomar rotina, mas locais seguem fechados

Por mais que Londres pareça normal num primeiro momento, com os metrôs e ônibus cheios de trabalhadores indo para seus afazeres, a chegada à região onde estão localizados o Parlamento e a Abadia de Westminster, o centro do poder da Inglaterra, revela que o cenário mudou. O acesso está completamente fechado. Nem carros nem pedestres podem se aproximar do local onde ocorreu ontem o ataque terrorista que matou cinco pessoas e feriu cerca de 40.

Uma estação antes de Westminster, o autofalante do metrô avisa que a entrada e a saída estão proibidas. Na frente da Abadia, jornalistas locais e de vários países procuram o melhor ângulo para suas câmeras fotográficas e de televisão. Vários repórteres estão espalhados pelo chão com blocos de anotação e laptops. E eles não param de chegar.

O relógio do Big Ben, que fica no prédio do Parlamento, funciona normalmente, mas o som de suas badaladas é abafado pelo barulho de helicópteros da polícia e de canais de comunicação que não param de sobrevoar a região. O tráfego aéreo segue normalmente. É possível ver vários aviões já voando baixo na região central em função da proximidade dos vários aeroportos da cidade.

Algumas flores foram deixadas às vítimas a cerca de 30 metros da Abadia, no limite permitido de aproximação. Um papel também foi colocado no local com os dizeres: "Não estamos com medo. Nossos corações estão com vocês." O jornal distribuído no metrô, assim como todas as publicações impressas do país, concederam hoje suas capas ao ataque. "Terror no coração do poder", traz o folhetim gratuito a quem acessa o transporte público.

