Um dia antes de reintegração de posse, Favela pega fogo na Radial Leste em SP

Um dia antes do dia determinado pela Justiça para reintegração de posse, um incêndio atingiu a Favela do Cimento, na Radial Leste, zona leste de São Paulo, próximo ao Viaduto Bresser, na noite deste sábado, 23. Até o momento, não há informações de feridos.

Segundo a Polícia Militar, o fogo na ocupação irregular começou por volta das 19h30 - as causas são desconhecidas. Os bombeiros foram acionados e conseguiram controlar as chamas cerca de duas horas depois.

Vários barracos de madeira ficaram destruídos pelo fogo. Nas calçadas, era possível ver móveis queimados, ainda fumegando, metais retorcidos e restos de lixo espalhado.

Enquanto os bombeiros trabalhavam no incêndio, o Viaduto Bresser foi bloqueado por viaturas da Força Tática da PM. A via foi liberada para o tráfego de veículos por volta das 21h10.

Em nota divulgada nesta sexta-feira, 22, a Prefeitura de São Paulo informou que cumpriria a decisão judicial de reintegração de posse da área proferida pela juíza Maria Gabriela Pavlopoulos Spaolonzi, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

"As tratativas com as famílias foram adotadas inúmeras vezes pela Prefeitura e em audiências na expectativa de que elas aceitem a oferta de acolhimento na rede do município, visto que já recusaram outras propostas", escreveu a Prefeitura. "O município identificou 215 pessoas, entre elas 66 crianças, na área ocupada. Ressalta-se que o local é de alto risco, ao apresentar situações de risco de incêndio e atropelamento, entre outras. As famílias foram orientadas a aceitar a rede de acolhimento e a desocupar o local. O município dispõe de uma ampla rede de acolhimento, com vagas adaptadas ao perfil familiar e também para solteiros."