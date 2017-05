Últimos dias para inscrições em processo seletivo de estágio no TJMS

O TJ-MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) prorrogou para até a próxima segunda-feira (8) o período de inscrições para o processo seletivo de estagiários de diversas áreas do Ensino Superior em Campo Grande, que é feito pelo site www.tjms.jus.br/concursos/estagiarios2017A.

As inscrições vão até às 23h59 do dia 8 e podem participar da seleção estudantes dos cursos de Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis e Direito. A realização da prova objetiva deve ser realizada no dia 21 de maio, no período matutino. O edital com a prorrogação das inscrições será publicado na edição desta sexta-feira (5) do Diário da Justiça.

O TJ-MS recomenda que o candidato primeiro leia todo o edital para depois efetuar a inscrição. Após preencher o formulário, o candidato deve imprimir o boleto bancário e pagar o valor de R$ 20 da inscrição na rede bancária autorizada até terça-feira (9).

Está prevista em edital a reserva de 10% das vagas para candidatos com deficiência. O estagiário cumprirá carga de 5h diárias, de segunda a sexta-feira, e receberá uma bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 764,06 e auxilio transporte de R$ 156,20.

A prova tem caráter eliminatório e classificatório. O caderno de prova terá 38 questões valendo um ponto cada, com perguntas objetivas de Língua Portuguesa, Conhecimentos Específicos de cada curso e, também, noções sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. O gabarito será divulgado a partir de 48h após a realização da prova.

O resultado final se dará por meio de listagens, por ordem de classificação, no portal do TJ-MS. Será considerado aprovado o candidato que conseguir acertar 50% ou mais do total de pontos das provas. O estágio terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por mais um.

