http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2017/11/30.10.17-PIRACEMA-2017-PORTAL.mp3

Este é o último final de semana de pesca liberada nos rios de Mato Grosso do Sul. Porém, a Polícia Militar Ambienta esclarece que as datas de fechamento da pesca nas duas bacias hidrográficas que cortam Mato Grosso do Sul são em dias diferentes.

No leito rio Paraná e em outros dois rios da União, o Paranaíba e o Aporé, o fechamento ocorreu no dia 1º de novembro, conforme explicou o tenente coronel Edmilson Queiroz, responsável pela comunicação da PMA.

Queiroz destacou que mesmo abrindo o pesque e solte continua o período de defeso.

O Tenente Coronel explicou que nos lagos e nas usinas do Rio Paraná é permitida a pesca durante toda a piracema para peixes exóticos e não nativos da bacia.

Na operação Dia de Finado, encerrada no dia 3 de novembro, a atenção principal foram os rios da União (Paraná, Paranaíba e Aporá), em virtude do fechamento da pesca no dia 1º de novembro, porém, a fiscalização aos rios da Bacia do Paraguai também continua com fiscalização reforçada.

Durante a piracema, a fiscalização será mantida intensificada, mas com estratégia diferenciada, de monitoramento dos cardumes e cuidados com as cachoeiras e corredeiras, que são pontos críticos.