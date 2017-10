Último dia para aproveitar 90% de desconto nos juros e correção nos débitos com a Prefeitura

Foto: Geronimo Interlandi

A 1ª etapa do Refis da Prefeitura de Campo Grande termina nesta terça-feira (31). Quem quiser aproveitar para negociar seus débitos com 90% de desconto nos juros e na correção monetária no pagamento à vista e 80% nas multas deve se dirigir até a Central do IPTU, localizada na Rua Arthur Jorge, n.500, Centro.

Desde o inicio do Refis 22.320 contribuintes já procuraram a Central do IPTU para negociar seus débitos. Somente nesta terça-feira (30), 2.741 pessoas passaram pelo local. A Central ficou aberta das 8 horas até as 19h30, e como divulgado só fechou as portas depois que o último contribuinte pegou a senha para atendimento.

Assim como ontem, a equipe da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, que foi reforçada, ficara à disposição do público nesta terça-feira até que não haja mais nenhum contribuinte para ser atendido. São cerca de 40 atendentes trabalhando sem parar.

O construtor Jorge Antônio de Souza, que devia o IPTU desde 2012 aproveitou o desconto para por as contas com o Município em dia. “Tenho uma empreiteira e nos últimos anos a coisa não foi fácil tenho contratos que não recebi ainda e não consegui manter todas as contas em dia. Agora aproveite o desconto. Vou parcelar, porque não tenho como pagar à vista, mas mesmo assim vale a pena. A conta que era de R$ 8 mil, caiu para R$ 5 mil”, disse.

O também construtor Leocádio Ferreira Padilha estava com problemas com um imóvel que vendeu há alguns anos. “Eu vendi uma casa e o comprador não pagou os impostos, como ainda não transferi o imóvel os carnês ficam chegando. Ao veio o Refis eu o procurei e estamos aqui para resolver. A dívida total era de R$ 4 mil e vai ficar pouca mãos de R$ 2,2 mil. Achei muito bom o desconto”, afirmou.

Descontão

Nesta 1ª etapa do Refis, o contribuinte tem 90% de desconto nos juros e na correção monetária no pagamento à vista, e 80% nas multas, das dívidas de tributárias e multas com o município. Exceção para multas de trânsito.

Quem optar pelo pagamento parcelado terá desconto de 75% nos juros e na correção monetária em 6 vezes, e 30% nos juros e na correção monetária em 12 vezes. Multas não serão parceladas.

A Central do IPTU, localizada na Rua Arthur Jorge, n.500, Centro, está com cerca de 40 atendentes preparados para fazer os atendimentos necessários a todos que vierem negociar seus débitos.

Uma tenda foi montada no estacionamento interno da Prefeitura, com todos os serviços, para agilizar ainda mais os atendimentos. A área está sendo usada para os atendimentos preferenciais.