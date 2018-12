A umidade relativa do ar pode cair para 45% e a temperatura oscila de 21ºC a 37ºC com vento fraco a moderado com rajadas - Foto: Lucas Lourenço

Nesta segunda-feira (31.12), último dia de 2018, o clima não será diferente do que vem acontecendo. O céu em Mato Grosso do Sul deve ficar parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, especialmente nas regiões Central e Norte do Estado.

A umidade relativa do ar pode cair para 45% e a temperatura oscila de 21ºC a 37ºC com vento fraco a moderado com rajadas. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).