Último dia de carnaval no Rio terá desfiles de 84 blocos

O carnaval carioca começou a terça-feira (28) reunindo 10 mil foliões no bloco A Rocha da Gávea, no bairro da zona sul. No bairro vizinho, o Jardim Botânico, ocorreu o Vagalume O Verde e as Carmelitas desfilaram mais uma vez pelas ladeiras de Santa Teresa. Ao todo, 84 blocos vão desfilar no Rio neste último dia de carnaval. Às 15h, começou a concentração da Orquestra Voadora, no Aterro do Flamengo. O público esperado é de 80 mil pessoas. Em Copacabana, a Banda do Peru Pelado vai desfilar às 17h.

A prefeitura informou que a Comlurb recolheu 148 toneladas de resíduos na limpeza desde a tarde de segunda, até a manhã desta terça, em toda a cidade. Na segunda noite de desfiles do Grupo Especial no Sambódromo, foram recolhidas 28 toneladas de resíduos da parte interna, sendo 5,4 toneladas de recicláveis, que são entregues às cooperativas cadastradas, e 22,6 toneladas de orgânicos. Na área externa, a Companhia removeu 18 toneladas de lixo.

Do carnaval de rua, com blocos, bailes e festas nas vias públicas em toda a cidade, outras 95,21 toneladas de resíduos foram retiradas pelas equipes de limpeza.

