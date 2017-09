Últimas vagas para palestra de valorização da vida e prevenção ao suicídio com especialistas

Palestra gratuita voltada para servidores públicos será conduzida por especialistas da área .

Campo Grande (MS) – Restam poucas vagas para a palestra de valorização da vida e prevenção ao suicídio que o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), promove para os servidores públicos nesta quinta-feira (28.9), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

Com o tema “Métodos e Formas de Prevenção ao Suicídio” à primeira palestra terá início às 8h30 e será ministrada pelo professor, pesquisador e coordenador do curso de prevenção ao suicídio do Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Edilson dos Reis, que também é capitão capelão do Corpo de Bombeiros Militar (CBM/MS).

A partir das 9h30 o psiquiatra PhD em Saúde Mental, especialista em Medicina do Sono, e professor do curso de Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), Dr. José Carlos Rosa Pires de Souza, ministra a palestra “Saúde Mental, Depressão e Qualidade de Vida”.

As palestras são alusivas à Campanha Setembro Amarelo, que existe desde 2015 com objetivo de conscientizar sobre a prevenção do suicídio e alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil.

Boletim inédito divulgado na quinta-feira (21.9) pelo Ministério da Saúde aponta que aproximadamente 11 mil pessoas morrem vitimas de suicídio por ano no Brasil. Entre os anos de 2011 e 2015 foram registradas 62804 mortes, sendo 79% homens e 21% mulheres.

Para o titular da SAD, Carlos Alberto de Assis, esse é um assunto delicado mas que precisa ser debatido. “Essa é mais uma ação de promoção da saúde preventiva do servidor. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 9 em cada 10 casos poderiam ser prevenidos. Cuidar da saúde mental do nosso servidor faz parte da política de gestão de pessoas. Nosso objetivo é levar conhecimento e esclarecimentos sobre esse tema que precisa ser debatido entre os colegas de trabalho, entre os amigos e dentro de casa” ressaltou Assis.

Iniciativa da SAD, por meio da Coordenadoria Especial de Gestão de Pessoas, as palestras serão realizadas no auditório Germano de Barros no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. As vagas são limitadas, e as inscrições podem ser feitas através do e-mail icorrea@sad.ms.gov.br ou pelo telefone (67) 3318-1413.

Palestra 1: Métodos e Formas de Prevenção ao Suicídio com Edilson dos Reis

Palestra 2: Saúde Mental, Depressão e Qualidade de Vida com Dr. José Carlos Rosa Pires de Souza

Local: Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, auditório Germano de Barros (Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n – Parque dos Poderes)

Data e hora: 28 de setembro, quinta-feira das 8h30 às 10h30

Inscrição gratuita pelo e-mail: icorrea@sad.ms.gov.br ou (67)3318-1413

