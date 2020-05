Ultima sexta-feira de maio será de tempo céu claro e temperaturas em elevação

As temperaturas iniciam elevação gradativa a partir deste dia. - (Foto: Mônica Alves)

A ultima sexta-feira (29.5) do mês será de tempo firme em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. A climatologia indica tempo claro com névoa seca e períodos de parcialmente nublado.

As temperaturas iniciam elevação gradativa a partir deste dia. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros poderão registrar mínima será de 9°C e a máxima de 32°C, com tendência a ligeira elevação.

O tempo continua seco em todas as áreas, e os valores de umidade relativa do ar ficam em estado de alerta, com índices entre 20% e 90%. Entre as recomendações para amenizar o desconforto estão, redobrar atenção com crianças e idosos, ingerir bastante líquido, umidificar ambientes e evitar aglomerações.

No mapa elaborado pelo Cemtec, é possível conferir as condições de tempo e temperatura previstos para Campo Grande e algumas cidades de Mato Grosso do Sul.

Chuva

Entre os dias 31 de maio a 02 de junho, haverá formação de áreas de instabilidades, podendo provocar pancadas de chuvas em grande parte das regiões de Mato Grosso do Sul com acumulado máximo de até 30 milímetros no período, conforme estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

As chuvas retornam ao Estado entre os dias 03 a 06 de junho ocorrendo em todas as regiões de Mato Grosso do Sul com acumulado em até 70 milímetros concentrados em municípios da região do central do Estado, conforme análise do Cemtec ao modelo de previsão numérica GFS/NOAA.